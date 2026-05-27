Марта Костюк в трёх сетах обыграла Волынец во втором круге «РГ»-2026
15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв американку Кэти Волынец (108-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 15:30 МСК
Марта Костюк
Кэти Волынец
Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут. За время матча Костюк выполнила восемь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 18 брейк-пойнтов. Кэти Волынец сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Марта Костюк сыграет со швейцарской теннисисткой Викторией Голубич.
Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.
