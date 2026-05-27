Марта Костюк в трёх сетах обыграла Волынец во втором круге «РГ»-2026

15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв американку Кэти Волынец (108-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут. За время матча Костюк выполнила восемь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 18 брейк-пойнтов. Кэти Волынец сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Марта Костюк сыграет со швейцарской теннисисткой Викторией Голубич.

Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.