Главная Теннис Новости

Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина, результат матча 27 мая 2026, счет 2:1, 2-й круг Ролан Гаррос – 2026

Елена Рыбакина сенсационно проиграла 55-й ракетке мира во втором круге «РГ»-2026
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, уступив украинке Юлии Стародубцевой (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 1:6, 6:7 [4:10].

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За время матча Рыбакина выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Стародубцева сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Юлия Стародубцева сыграет с победительницей встречи Хейли Баптист (США) – Ван Сиюй (Китай).

