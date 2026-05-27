Валантен Вашеро снялся с матча второго круга «Ролан Гаррос» с Табило из-за травмы ноги

19-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро снялся с матча второго круга розыгрыша «Ролан Гаррос» – 2026 с чилийцем Алехандро Табило (36-й номер рейтинга) из-за травмы ноги.

В стартовом матче турнира Вашеро обыграл француза Тома Фореля со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7:8).

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Алехандро Табило сыграет с победителем встречи между парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо и французом Моизом Куаме.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.