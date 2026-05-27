Валантен Вашеро снялся с матча второго круга «Ролан Гаррос» с Табило из-за травмы ноги
Поделиться
19-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро снялся с матча второго круга розыгрыша «Ролан Гаррос» – 2026 с чилийцем Алехандро Табило (36-й номер рейтинга) из-за травмы ноги.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 17:25 МСК
36
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
19
Валантен Вашеро
В. Вашеро
В стартовом матче турнира Вашеро обыграл француза Тома Фореля со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7:8).
В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Алехандро Табило сыграет с победителем встречи между парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо и французом Моизом Куаме.
«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 мая 2026
-
20:10
-
20:05
-
19:38
-
19:27
-
19:11
-
18:56
-
18:46
-
18:20
-
18:01
-
17:47
-
17:27
-
17:25
-
17:13
-
16:53
-
16:36
-
16:25
-
16:00
-
15:47
-
15:33
-
15:23
-
14:59
-
14:47
-
14:30
-
14:17
-
13:54
-
13:47
-
13:45
-
13:31
-
13:31
-
13:17
-
12:57
-
12:52
-
12:45
-
12:22
-
12:08