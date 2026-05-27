Главная Теннис Новости

Валантен Вашеро снялся с матча второго круга «Ролан Гаррос» с Табило из-за травмы ноги

Валантен Вашеро снялся с матча второго круга «Ролан Гаррос» с Табило из-за травмы ноги
19-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро снялся с матча второго круга розыгрыша «Ролан Гаррос» – 2026 с чилийцем Алехандро Табило (36-й номер рейтинга) из-за травмы ноги.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 17:25 МСК
Алехандро Табило
36
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
Rt
1 2 3 4 5
             
             
Валантен Вашеро
19
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

В стартовом матче турнира Вашеро обыграл француза Тома Фореля со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (7:8).

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Алехандро Табило сыграет с победителем встречи между парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо и французом Моизом Куаме.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.

Джокович потерял сет на «РГ»! Рыбакина сенсационно проиграла, а Мирра ждёт. LIVE!
