Главная Теннис Новости

Карен Хачанов прокомментировал победу в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Комментарии

15-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов рассказал о мыслях во время матча с представителем Аргентины Марко Трунгеллити.

— Как четвёртый сет из 4:1, 40:15 превратился в такой триллер?
— В моменте матча думаешь, что уже перехватил инициативу, надо довести до победы, но стараешься не уводить мысли вперёд. Потому что как только уводишь их вперёд, как будто бы подсознательно начинаешь думать о будущем. Динамика матча всегда быстро меняется, в какие-то моменты понимаешь, что надо дожимать. Надо было всё закончить сразу, идти отдыхать и мыться. Но это «Большой шлем»: дал возможность, а соперник воспрял, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня Хачанов обыграл Трунгеллити со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4). Следующий матч Карена Хачанова пройдёт 29 мая в 12:00 мск, он сыграет с нидерландцем Йеспером де Йонгом.

