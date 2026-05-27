Андрей Рублёв рассказал, что начал ощущать прогресс в своём новом стиле игры

13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал, как чувствует прогресс своей игры.

— Ты говорил, что достиг лимита с прошлым стилем игры и сейчас в поиске новой. Насколько они закончены, если проецировать игру на этот турнир?
— Чувствую, что начинает что-то получаться. Действия, которые раньше не делал, начинают приносить результат: удары по линии или, наоборот, открутиться, защититься, выйти к сетке. Всё это потихоньку начинает работать. На каком уровне ― не знаю, но это движется в положительную сторону, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Андрей Рублёв сегодня, 27 мая, обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи со счётом 6:1, 1:6, 3:6, 6:7.

29 мая в 12:00 мск Рублёв встретится с португальцем Нуну Боржешем, занимающим 51-ю строчку рейтинга АТР.

