Новак Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где может сыграть с Фонсекой

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв француза Валантена Руае (74-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 47 минут. За время матча Джокович выполнил 10 подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смог реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Валантен Руае сделал в игре 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи между бразильцем Жоао Фонсекой и хорватом Дино Прижмичем.