Новак Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где может сыграть с Фонсекой
Поделиться
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв француза Валантена Руае (74-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 16:50 МСК
74
Валантен Руае
В. Руае
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|7 9
|3
|
|6
|6 7
|6
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Теннисисты провели на корте 3 часа 47 минут. За время матча Джокович выполнил 10 подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смог реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Валантен Руае сделал в игре 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.
В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи между бразильцем Жоао Фонсекой и хорватом Дино Прижмичем.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 мая 2026
-
21:58
-
21:37
-
21:21
-
21:10
-
21:05
-
20:36
-
20:10
-
20:05
-
19:38
-
19:27
-
19:11
-
18:56
-
18:46
-
18:20
-
18:01
-
17:47
-
17:27
-
17:25
-
17:13
-
16:53
-
16:36
-
16:25
-
16:00
-
15:47
-
15:33
-
15:23
-
14:59
-
14:47
-
14:30
-
14:17
-
13:54
-
13:47
-
13:45
-
13:31
-
13:31