Валантен Руае – Новак Джокович, результат матча 27 мая 2026, счет 1:3, 2-й круг Ролан Гаррос – 2026

Новак Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где может сыграть с Фонсекой
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв француза Валантена Руае (74-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 16:50 МСК
Валантен Руае
74
Франция
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 7 9 3
6 		6 6 7 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Теннисисты провели на корте 3 часа 47 минут. За время матча Джокович выполнил 10 подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смог реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Валантен Руае сделал в игре 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи между бразильцем Жоао Фонсекой и хорватом Дино Прижмичем.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Мирра в сете от поражения на «РГ»! Джокович и Рублёв победили, а Рыбакина проиграла. LIVE!
Все новости RSS

