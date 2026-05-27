Главная Теннис Новости

Арина Соболенко сохранит первую строчку рейтинга после «Ролан Гаррос» — 2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранит лидирующую позицию в рейтинге WTA после окончания «Ролан Гаррос» – 2026. Об этом стало известно после поражения второй ракетки мира Елены Рыбакиной во втором круге турнира в матче с украинкой Юлией Стародубцевой (6:3, 1:6, 6:7 [4:10]).

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 16:25 МСК
Юлия Стародубцева
55
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 10
6 		1 6 4
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Соболенко могла потерять первую строчку рейтинга при условии выхода Рыбакиной в полуфинал турнира и своего поражения до стадии 1/8 финала, а при условии выхода белоруски в четвёртый круг представительница Казахстана должна была пробиться в финал.

Во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 Арина Соболенко сыграет с француженкой Эльзой Жакемо.

Напомним, Соболенко является действующей финалисткой Открытого чемпионата Франции. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша турнира она проиграла американке Кори Гауфф.

Комментарии
