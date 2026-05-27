Юлия Стародубцева прокомментировала победу над Рыбакиной во втором круге «Ролан Гаррос»

55-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции – 2026 над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 7:6 [10:4] в пользу украинской теннисистки.

— Какие у вас сейчас эмоции?

— Честно, это сложно описать словами. Я невероятно счастлива. Елена — одна из топ-игроков. У неё был потрясающий год. Я очень горжусь собой, что смогла сделать это сегодня. Третий сет был тяжёлым, но я справилась, понимаете? (улыбается).

— Она начала возвращаться в матч и постепенно отыгрываться. Что вы говорили себе в тот момент, когда видели, что двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» возвращается в игру?

— Думаю, от такого игрока, как Лена, я этого и ожидала. Она одна из лучших теннисисток мира. Нельзя выходить на матч с мыслью, что сегодня будет легко. Даже при счёте 3:0 у меня было чувство, что всё будет не так просто (улыбается). Тяжёлый матч, но я счастлива победить сегодня, – сказала Стародубцева в интервью на корте после матча.