Швёнтек – третья по количеству побед над несеяными игроками на «РГ» в Открытой эре

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек занимает третье место по количеству побед над несеяными игроками на «Ролан Гаррос» в Открытой эре, сообщает Opta Ace. Ранее полька вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв чешку Сару Бейлек (6:2, 6:3).

На счету Швёнтек 27 побед, она уступает в этом статистическом показателе лишь 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю (54) и 11-кратному победителю мэйджоров шведу Бьорну Боргу (33).

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Ига Швёнтек сыграет с соотечественницей Магой Линетт.