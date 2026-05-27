Швёнтек – третья по количеству побед над несеяными игроками на «РГ» в Открытой эре

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек занимает третье место по количеству побед над несеяными игроками на «Ролан Гаррос» в Открытой эре, сообщает Opta Ace. Ранее полька вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв чешку Сару Бейлек (6:2, 6:3).

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 13:05 МСК
Сара Бейлек
35
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

На счету Швёнтек 27 побед, она уступает в этом статистическом показателе лишь 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю (54) и 11-кратному победителю мэйджоров шведу Бьорну Боргу (33).

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Ига Швёнтек сыграет с соотечественницей Магой Линетт.

