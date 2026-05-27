«Последние несколько дней чувствовал себя плохо». Рыбакина — об отсутствии тренера в боксе

2-я ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, объяснила, почему её тренер хорват Стефано Вуков ушёл из бокса во время матча, и рассказала о причине проигрыша в сегодняшнем матче.

— Я хотела спросить, о чём вы жалеете сегодня? Были ли какие-то конкретные очки или удары, которые запомнились? И какие советы вы получали от своего тренерского бокса? Был ли сегодня Стефано? Или он ушёл в середине матча?

— Почему меня не удивляет, что эти вопросы задаёте именно вы? Да, изначально он был на матче, но он ушёл, потому что последние несколько дней чувствовал себя очень плохо. Он сказал мне: «Я, возможно, уйду. Я пытался остаться“. Он чувствовал себя неважно. Это не было неожиданностью — мы об этом говорили.

Ничего такого не случилось. Бокс просто пытался сказать мне, чтобы я подняла свою энергию, старалась больше работать ногами, потому что мяч очень сильно летит. Даже на простых мячах, которые, кажется, летят не так быстро, отскок такой высокий, что нужно очень сильно работать кистью. Нужно играть быстрыми руками. Сегодня энергии с моей стороны было недостаточно. Даже когда я не атаковала мяч, я пыталась просто держать его в игре. У меня было слишком много ошибок, — сказала Рыбакина на пресс-конференции «Ролан Гаррос» после матча.

Сегодня, 27 мая, Елена Рыбакина проиграла 55-й ракетке мира украинке Юлии Стародубцевой со счётом 6:3, 1:6, 6:7 [4:10].