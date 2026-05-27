Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Меншик несколько минут не мог встать с корта из-за судорог после победы над Навоне

Меншик несколько минут не мог встать с корта из-за судорог после победы над Навоне
Комментарии

27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик несколько минут не мог встать с корта после победы в матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2026 над аргентинцем Мариано Навоне (6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 [13:11]).

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 14:35 МСК
Мариано Навоне
38
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 6 11
6 		2 6 1 7 13
             
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

После розыгрыша победного мяча на тай-брейке Меншик упал на корт и несколько минут не мог встать с него из-за судорог. Позже физиоспециалист помог теннисисту, и тот самостоятельно покинул корт.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Якуб Меншик сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.

Материалы по теме
Мирра в сете от поражения на «РГ»! Джокович и Рублёв победили, а Рыбакина проиграла. LIVE!
Live
Мирра в сете от поражения на «РГ»! Джокович и Рублёв победили, а Рыбакина проиграла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android