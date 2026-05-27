Меншик несколько минут не мог встать с корта из-за судорог после победы над Навоне

27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик несколько минут не мог встать с корта после победы в матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2026 над аргентинцем Мариано Навоне (6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 [13:11]).
Фото: Скриншот трансляции
После розыгрыша победного мяча на тай-брейке Меншик упал на корт и несколько минут не мог встать с него из-за судорог. Позже физиоспециалист помог теннисисту, и тот самостоятельно покинул корт.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Якуб Меншик сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.
«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы руки.
- 27 мая 2026
