Хейли Баптист на коляске покинула корт после травмы в матче с Сиюй на «Ролан Гаррос»
26-я ракетка мира американская теннисистка Хейли Баптист снялась с розыгрыша матча второго круга «Ролан Гаррос» – 2026 с китаянкой Ван Сиюй, покинув корт на коляске. Встреча завершилась при счёте 5:4 в пользу Сиюй.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 19:40 МСК
Хейли Баптист
Х. Баптист
Ван Сиюй
В. Сиюй
Фото: Скришот трансляции
Во время одного из розыгрышей Баптист неудачно приземлилась на ногу, упала на корт и заплакала. Она не смогла продолжить матч, и ей пришлось покинуть корт на коляске.
В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции –2026 Ван Сиюй сыграет с украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой.
«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.
