Хейли Баптист на коляске покинула корт после травмы в матче с Сиюй на «Ролан Гаррос»

26-я ракетка мира американская теннисистка Хейли Баптист снялась с розыгрыша матча второго круга «Ролан Гаррос» – 2026 с китаянкой Ван Сиюй, покинув корт на коляске. Встреча завершилась при счёте 5:4 в пользу Сиюй.

Во время одного из розыгрышей Баптист неудачно приземлилась на ногу, упала на корт и заплакала. Она не смогла продолжить матч, и ей пришлось покинуть корт на коляске.

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции –2026 Ван Сиюй сыграет с украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.