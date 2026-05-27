Солана Сьерра вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026

68-я ракетка мира аргентинка Солана Сьерра смогла обыграть 13-ю ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Матч продлился 2 часа 9 минут.

Во время матча Сьерра сделала три эйса, допустила пять двойных ошибок, попадание первой подачи составило 60%, и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Жасмин Паолини не смогла сделать ни одного эйса, допустила две двойные ошибки, попадание первой подачи составило 67%, и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Солане Сьерре предстоит встретиться с румынкой Сораной Кырстей, занимающей 18-ю строчку всемирного рейтинга WTA.