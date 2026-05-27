Солана Сьерра вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
68-я ракетка мира аргентинка Солана Сьерра смогла обыграть 13-ю ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Матч продлился 2 часа 9 минут.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 19:20 МСК
13
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
68
Солана Сьерра
С. Сьерра
Во время матча Сьерра сделала три эйса, допустила пять двойных ошибок, попадание первой подачи составило 60%, и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Жасмин Паолини не смогла сделать ни одного эйса, допустила две двойные ошибки, попадание первой подачи составило 67%, и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.
В третьем круге Солане Сьерре предстоит встретиться с румынкой Сораной Кырстей, занимающей 18-ю строчку всемирного рейтинга WTA.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 мая 2026
-
22:49
-
22:02
-
21:58
-
21:37
-
21:21
-
21:10
-
21:05
-
20:36
-
20:10
-
20:05
-
19:38
-
19:27
-
19:11
-
18:56
-
18:46
-
18:20
-
18:01
-
17:47
-
17:27
-
17:25
-
17:13
-
16:53
-
16:36
-
16:25
-
16:00
-
15:47
-
15:33
-
15:23
-
14:59
-
14:47
-
14:30
-
14:17
-
13:54
-
13:47
-
13:45