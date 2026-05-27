Джокович сделал «лунную походку» Майкла Джексона после победы во 2-м круге «РГ»
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оригинально отпраздновал победу во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 над французом Валантеном Руае (6:3, 6:2. 6:7 (7:9), 6:3), сделав «лунную походку» Майкла Джексона на ступенях в подтрибунном помещении на корте Филиппа Шатрье.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 16:50 МСК
74
Валантен Руае
В. Руае
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|7 9
|3
|
|6
|6 7
|6
4
Новак Джокович
Н. Джокович
В качестве музыкального сопровождения для своего танца Джокович выбрал песню Billie Jean, которую сам и попытался исполнить во время танца.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи между бразильцем Жоао Фонсекой и хорватом Дино Прижмичем.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 мая 2026
-
22:49
-
22:02
-
21:58
-
21:37
-
21:21
-
21:10
-
21:05
-
20:36
-
20:10
-
20:05
-
19:38
-
19:27
-
19:11
-
18:56
-
18:46
-
18:20
-
18:01
-
17:47
-
17:27
-
17:25
-
17:13
-
16:53
-
16:36
-
16:25
-
16:00
-
15:47
-
15:33
-
15:23
-
14:59
-
14:47
-
14:30
-
14:17
-
13:54
-
13:47
-
13:45