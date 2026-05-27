Джокович сделал «лунную походку» Майкла Джексона после победы во 2-м круге «РГ»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оригинально отпраздновал победу во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 над французом Валантеном Руае (6:3, 6:2. 6:7 (7:9), 6:3), сделав «лунную походку» Майкла Джексона на ступенях в подтрибунном помещении на корте Филиппа Шатрье.

В качестве музыкального сопровождения для своего танца Джокович выбрал песню Billie Jean, которую сам и попытался исполнить во время танца.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи между бразильцем Жоао Фонсекой и хорватом Дино Прижмичем.