Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович сделал «лунную походку» Майкла Джексона после победы во 2-м круге «РГ»

Джокович сделал «лунную походку» Майкла Джексона после победы во 2-м круге «РГ»
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оригинально отпраздновал победу во втором круге «Ролан Гаррос» – 2026 над французом Валантеном Руае (6:3, 6:2. 6:7 (7:9), 6:3), сделав «лунную походку» Майкла Джексона на ступенях в подтрибунном помещении на корте Филиппа Шатрье.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 16:50 МСК
Валантен Руае
74
Франция
Валантен Руае
В. Руае
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 7 9 3
6 		6 6 7 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В качестве музыкального сопровождения для своего танца Джокович выбрал песню Billie Jean, которую сам и попытался исполнить во время танца.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи между бразильцем Жоао Фонсекой и хорватом Дино Прижмичем.

Материалы по теме
Мирра вышла в 3-й круг «РГ»! Джокович и Рублёв тоже победили, а Рыбакина проиграла. LIVE!
Live
Мирра вышла в 3-й круг «РГ»! Джокович и Рублёв тоже победили, а Рыбакина проиграла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android