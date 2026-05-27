Мирра Андреева пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв 175-ю ракетку мира

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв испанку Марину Бассольс-Риберу (175-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Бассольс-Рибера не сделала в игре эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Мирра Андреева сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.