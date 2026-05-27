Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева – Марина Бассольс-Рибера, результат матча 27 мая 2026, счет 2:1, 2-й круг Ролан Гаррос – 2026

Мирра Андреева пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв 175-ю ракетку мира
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв испанку Марину Бассольс-Риберу (175-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 21:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		1 1
         
Марина Бассольс-Рибера
175
Испания
Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Бассольс-Рибера не сделала в игре эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Мирра Андреева сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Мирра вышла в 3-й круг «РГ»! Джокович и Рублёв тоже победили, а Рыбакина проиграла. LIVE!
