«Условия были очень сложными». Джокович прокомментировал выход в третий круг «РГ»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции – 2026 над французом Валантеном Руае (6:3, 6:2. 6:7 (7:9), 6:3).

«Сегодня я потратил много энергии, особенно, учитывая такой жаркий день. Условия были очень тяжёлыми. Очевидно, это была моя ошибка, что я не завершил матч в трёх сетах, потому что в третьем сете я вёл с брейком и имел матчбол. На тех розыгрышах я сыграл слишком пассивно, а он воспользовался своими шансами и получил ту поддержку публики, которую хотел. Понятно, что после этого психологический момент перешёл на его сторону, но в четвёртом сете мне удалось собраться.

Это был очень тяжёлый матч. Счёт, возможно, не отражает того, насколько сложно всё было на самом деле. Думаю, он играл на очень высоком уровне. Был невероятно заряжен. Это было видно с первого розыгрыша — у него был чёткий тактический план, он понимал, что ему нужно делать. Он настоящий боец. Я раньше никогда с ним не играл, но видел некоторые его матчи. Он отличный боец, хорошо конкурирует. Так что для меня это очень хорошая победа.

Конечно, не идеально проводить почти четыре часа на корте, но когда побеждаешь — это всегда позитивно», – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.