Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — о своём результате на «Ролан Гаррос»: очень жаль сейчас

Елена Рыбакина — о своём результате на «Ролан Гаррос»: очень жаль сейчас
Комментарии

2-я ракетка мира Елена Рыбакина оценила свою игру на «Ролан Гаррос».

— Сегодня вы проиграли, но в целом очень сильно провели грунтовый сезон – выиграли Штутгарт, далеко зашли в Риме, проиграв только будущей чемпионке. Что вынесли из этого грунтового сезона?
— Конечно, выиграть в Штутгарте было приятно, но мы все знаем, что это турнир на закрытых кортах, и там очень специфичные условия. Очень жаль сейчас. Думаю, я хорошо тренировалась перед «Ролан Гаррос», хорошо себя чувствовала на тренировках, думала, что смогу повысить свой уровень, но сегодня я сыграла очень плохо. Слишком много невынужденных ошибок, да и чувствовала себя не лучшим образом. Старалась что-то предпринять, но очевидно, что это не сработало, — сказал Рыбакина на пресс-конференции после матча.

Сегодня, 27 мая, Елена Рыбакина проиграла украинке Юлии Стародубцевой, занимающей 55-й номер рейтинга, со счётом 6:3, 1:6, 6:7 [4:10].

Материалы по теме
«Условия были очень сложными». Джокович прокомментировал выход в третий круг «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android