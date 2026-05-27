Елена Рыбакина — о своём результате на «Ролан Гаррос»: очень жаль сейчас

2-я ракетка мира Елена Рыбакина оценила свою игру на «Ролан Гаррос».

— Сегодня вы проиграли, но в целом очень сильно провели грунтовый сезон – выиграли Штутгарт, далеко зашли в Риме, проиграв только будущей чемпионке. Что вынесли из этого грунтового сезона?

— Конечно, выиграть в Штутгарте было приятно, но мы все знаем, что это турнир на закрытых кортах, и там очень специфичные условия. Очень жаль сейчас. Думаю, я хорошо тренировалась перед «Ролан Гаррос», хорошо себя чувствовала на тренировках, думала, что смогу повысить свой уровень, но сегодня я сыграла очень плохо. Слишком много невынужденных ошибок, да и чувствовала себя не лучшим образом. Старалась что-то предпринять, но очевидно, что это не сработало, — сказал Рыбакина на пресс-конференции после матча.

Сегодня, 27 мая, Елена Рыбакина проиграла украинке Юлии Стародубцевой, занимающей 55-й номер рейтинга, со счётом 6:3, 1:6, 6:7 [4:10].