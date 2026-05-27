Андреева — о победе во 2-м круге «РГ»: была совсем недовольна уровнем игры в первом сете

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в матче второго круга «Ролан Гаррос» – 2026 над представительницей Испании Мариной Бассольс-Риберой. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:1, 6:1.
– Начало матча получилось для вас непростым. Можете объяснить почему?
— Мне показалось, что условия были совершенно другими по сравнению с тем временем, когда я разминалась. В Париже сейчас, конечно, очень жарко, а разминалась я в 15:00. Когда я вышла на корт, мне показалось, что мяч летит не так сильно. Хотя все мои ошибки всё равно были по длине (улыбается).
В начале матча она играла стабильнее. Я допускала много ошибок, а она воспользовалась этим как возможностью. Она шла на удары и играла очень хорошо. Я ещё и довольно много жаловалась в первом сете (смеётся). Я была совсем недовольна своим уровнем игры.
Очень рада, что вовремя поняла: жалобы ни к чему меня не приводят. Не знаю, сколько раз мне ещё нужно это самой себе доказать (улыбается).
Просто счастлива, что смогла переключить своё мышление и оставаться очень сосредоточенной на протяжении двух последних сетов, – сказала Андреева в интервью на корте после матча.
- 28 мая 2026
- 27 мая 2026
