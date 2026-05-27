Александр Зверев обыграл Махача и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв чеха Томаша Махача (43-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1час 47 минут. За время матча Александр Зверев выполнил 19 подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Томаш Махач сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный за матч.

В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Александр Зверев сыграет с французским теннисистом Кентеном Алисом.