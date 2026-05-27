Томаш Махач – Александр Зверев, результат матча 27 мая 2026, счет 0:3, 2-й круг Ролан Гаррос – 2026

Александр Зверев обыграл Махача и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв чеха Томаша Махача (43-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 21:35 МСК
Томаш Махач
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 2
6 		6 6
             
Александр Зверев
Теннисисты провели на корте 1час 47 минут. За время матча Александр Зверев выполнил 19 подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Томаш Махач сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный за матч.

В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Александр Зверев сыграет с французским теннисистом Кентеном Алисом.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Калнедарь «Ролан Гаррос» – 2026
