«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 27 мая
Вчера, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжился розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Второй круг. Результаты на 27 мая:
- Томаш Махач (Чехия) — Александр Зверев (Германия) – 4:6, 2:6, 2:6;
- Уго Умбер (Франция) — Кентен Алис (Франция) – 4:6, 6:7 (4:7), 6:7 (8:10);
- Федерико Чина (Италия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 3:6, 1:6, 3:6;
- Карен Хачанов (Россия) — Марко Трунгеллити (Аргентина) – 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4);
- Танаси Коккинакис (Австралия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 5:7, 6:4, 0:1 (отказ Коккинакиса);
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 6:4, 6:7 (4:7), 1:6: 3:6;
- Джеймс Дакворт (Австралия) — Рафаэль Ходар (Испания) – 1:6, 7:6 (7:5), 4:6, 5:7;
- Нишеш Басаваредди (США) — Алекс Михельсен (США) – 6:7 (5:7), 3:6, 6:3, 3:6;
- Валантен Руае (Франция) – Новак Джокович (Сербия) – 3:6, 2:6, 7:6 (9:7): 3:6;
- Жоао Фонсека (Бразилия) – Дино Прижмич (Хорватия) – 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2;
- Лоренцо Сонего (Италия) – Томми Пол (США) – 3:6, 2:6, 4:6;
- Каспер Рууд (Норвегия) — Хамад Меджедович (Сербия) – 6:3, 6:2, 6:4;
- Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Андрей Рублёв (Россия) – 1:6, 6:1, 3:6, 6:7 (5:7);
- Нуну Боржеш (Португалия) — Миомир Кецманович (Сербия) – 3:6, 6:2, 6:1, 6:2;
- Мариано Навоне (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия) – 3:6, 6:2, 4:6, 6:1, 6:7 (11:13).
