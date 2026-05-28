Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 27 мая

«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: результаты матчей на 27 мая
Комментарии

Вчера, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжился розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Второй круг. Результаты на 27 мая:

  • Томаш Махач (Чехия) — Александр Зверев (Германия) – 4:6, 2:6, 2:6;
  • Уго Умбер (Франция) — Кентен Алис (Франция) – 4:6, 6:7 (4:7), 6:7 (8:10);
  • Федерико Чина (Италия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 3:6, 1:6, 3:6;
  • Карен Хачанов (Россия) — Марко Трунгеллити (Аргентина) – 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4);
  • Танаси Коккинакис (Австралия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 5:7, 6:4, 0:1 (отказ Коккинакиса);
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 6:4, 6:7 (4:7), 1:6: 3:6;
  • Джеймс Дакворт (Австралия) — Рафаэль Ходар (Испания) – 1:6, 7:6 (7:5), 4:6, 5:7;
  • Нишеш Басаваредди (США) — Алекс Михельсен (США) – 6:7 (5:7), 3:6, 6:3, 3:6;
  • Валантен Руае (Франция) – Новак Джокович (Сербия) – 3:6, 2:6, 7:6 (9:7): 3:6;
  • Жоао Фонсека (Бразилия) – Дино Прижмич (Хорватия) – 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2;
  • Лоренцо Сонего (Италия) – Томми Пол (США) – 3:6, 2:6, 4:6;
  • Каспер Рууд (Норвегия) — Хамад Меджедович (Сербия) – 6:3, 6:2, 6:4;
  • Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Андрей Рублёв (Россия) – 1:6, 6:1, 3:6, 6:7 (5:7);
  • Нуну Боржеш (Португалия) — Миомир Кецманович (Сербия) – 3:6, 6:2, 6:1, 6:2;
  • Мариано Навоне (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия) – 3:6, 6:2, 4:6, 6:1, 6:7 (11:13).
Календарь Ролан Гаррос
Сетка Ролан Гаррос
Материалы по теме
Андреева — о победе во 2-м круге «РГ»: была совсем недовольна уровнем игры в первом сете
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android