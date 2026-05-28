Мирра Андреева: год назад я бы проиграла сегодняшний матч

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей игре в матче второго круга Ролан Гаррос – 2026 с испанкой Мариной Бассольс-Риберой (3:6, 6:1, 6:1), отметив улучшение психологической устойчивости в напряжённых игровых ситуациях.

— Как думаешь, версия Мирры Андреевой годичной давности проиграла бы этот матч из позиции 0:1 по сетам и 15:40 на своей подаче в первом гейме второй партии?

— Возможно. Сейчас в плане психологии и в плане отношения к счёту всё намного лучше. Я чувствую разницу и по игре, и по внутреннему состоянию тоже. Я очень плохо отвечаю на вопросы из разряда «было бы», но здесь скажу, что да. Наверное, год назад проиграла бы такой матч, – сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.