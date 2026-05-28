«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей на 27 мая

Вчера, 27 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня прошли встречи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч четвёртого игрового дня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Второй круг. Результаты на 27 мая:

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Кэти Макнелли (США) – 6:4, 6:0;

Тамара Корпач (Германия) – Ван Синьюй (Китай, 32) – 6:2, 2:6, 6:3;

Ига Швёнтек (Польша, 3) – Сара Бейлек (Чехия) – 6:2, 6:3;

Питон Стирнс (США) – Дарья Снигур (Украина) – 6:4, 6:0;

Магда Линетт (Польша) – Елена Остапенко (Латвия, 29) – 6:2, 2:6, 6:2;

Элина Свитолина (Украина, 7) – Кайтлин Кеведо (Испания, Q) – 6:0, 6:4;

Виктория Голубич (Швейцария) – Алисия Паркс (США) – 6:2, 6:2;

Марта Костюк (Украина, 15) – Кэти Волынец (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3;

Мари Боузкова (Чехия, 27) – Франческа Джонс (Великобритания) – 6:0, 7:6 (7:3);

Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – 3:6, 6:1, 7:6 [10:4];

Хиль Белен Тайхман (Швейцария, SR) – Магдалена Френх (Польша) – 7:5, 6:4;

Солана Сьерра (Аргентина) – Жасмин Паолини (Италия, 13) – 3:6, 6:4, 6:3;

Ван Сиюй (Китай, Q) – Хейли Баптист (США, 26) – 5:4 (отказ Баптист);

Сорана Кырстя (Румыния, 18) – Ева Лис (Германия) – 6:3, 6:0;

Мирра Андреева (Россия, 8) – Марина Бассольс-Рибера (Испания) – 3:6, 6:1, 6:1;

Камилла Рахимова (Узбекистан) – Каролина Мухова (Чехия,10) – 2:6. 2:6.