Теннис Новости

Андреева отреагировала на сенсационный вылет Рыбакиной во втором круге «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала сенсационный вылет второй ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной во втором круге «Ролан Гаррос». Елена проиграла украинке Юлии Стародубцевой (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 1:6, 6:7 [4:10].

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 16:25 МСК
Юлия Стародубцева
55
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 10
6 		1 6 4
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Рыбакина вылетела, а ты должна была с ней сыграть в четвертьфинале...
— А, я не знала. Так далеко не заглядывала. Но иногда смотрю сетку и высчитываю, кто на кого выйдет. Здесь не знала, до четвертьфинала ещё далеко, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Андреева, в свою очередь, вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв испанку Марину Бассольс-Риберу (175-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 6:1. В третьем круге россиянка сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.

«Возможно, выставлю блокноты в своём будущем музее». Мирра — после камбэка на «РГ»
Все новости

