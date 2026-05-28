«Был сам от себя в шоке». Рублёв — о своей игре с Карабельи на «Ролан Гаррос» — 2026

13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв оценил свою игру с аргентинцем Камило Уго Карабельи во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Россиянин одержал победу со счётом 6:1, 1:6, 3:6, 6:7.

— Как сегодня было с эмоциями?
— В четвёртом сете был сам от себя в шоке. Столько носился, боролся, вымучил этот брейк, а потом за полторы минуты отдал свою и чужую под ноль… Но получилось не поддаться эмоциям и дожать сет. Заставлял себя играть, бороться. Понимал, что будут шансы и возможности, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В следующем круге Рублёв встретится с португальцем Нуну Боржешем, занимающим 51-ю строчку рейтинга АТР.

