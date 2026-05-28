Рыбакина назвала причины сенсационного поражения от Стародубцевой на «Ролан Гаррос» — 2026

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина назвала причины сенсационного поражения во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 от 55-й ракетки мира украинки Юлии Стародубцевой со счётом 6:3, 1:6, 6:7 [4:10].

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 16:25 МСК
— Насколько жара повлияла на вас в этом матче? Может, то, что отскоки были очень высокими, или просто из-за того, что пришлось столько часов провести на жаре?
— Не скажу, что физически ужасно себя чувствовала. Бывали матчи и похуже. Но энергии точно не было, и у меня не получалось найти нужный баланс на мяче. Было очень скользко, в некоторых моментах я просто старалась двигать ногами, но всё было не в ритме. Тяжело сказать. Мне кажется, на тренировках всё было не так плохо.

Конечно, на такой жаре мяч летит, его очень тяжело контролировать. Особенно мне, ведь я всегда действую агрессивно, стараюсь играть быстро. Но если недостаточно закручиваешь мяч или если не так быстро работаешь руками, то мяч летит куда попало.

В таких условиях нужно быть очень терпеливой, стараться как можно лучше закрутить мяч, а также выходить к сетке. Ну а я слишком часто ошибалась, так что о выходе к сетке и прочем и речи не шло, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Юлия Стародубцева сыграет с Ван Сиюй (Китай).

«Думала, смогу повысить уровень, но столько ошибок…» Рыбакина — после вылета с «РГ»
