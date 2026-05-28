Андрей Рублёв назвал ключ к победе над соперником во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026

13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче с аргентинцем Камило Уго Карабельи (59-й номер рейтинга) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Россиянин одержал победу со счётом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6.
— Что стало ключом к победе?
— Играть агрессивно и быть сосредоточенным, потому что, как только я замедлился, он начал играть намного лучше и начал использовать свои преимущества. Он хорошо двигался и бил справа с вращением. В этих условиях было трудно что-то сделать, поэтому важно было атаковать быстрее. Как только я стал более стабильным и уверенным, я сразу же начал бить в полную силу и всё начало идти по моему сценарию, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В следующем круге Рублёв встретится с португальцем Нуну Боржешем, занимающим 51-ю строчку рейтинга АТР.
- 28 мая 2026
