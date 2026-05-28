«Для меня это тоже странно». Рублёв объяснил игры, где люди обмениваются сетами 6:1 на 1:6

13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поделился мыслями о ситуациях в матчах, когда игроки обмениваются сетами 6:1 на 1:6. Напомним, россиянин вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции 2026 года. В матче второго круга соревнования он обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи (59-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 14:05 МСК
Камило Уго Карабельи
59
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 3 6 5
6 		1 6 7 7
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Как объяснить матчи, когда люди обмениваются сетами 6:1 на 1:6? Для нас это странно.
— Для меня это тоже странно. Сегодня я чуть расслабился после первого сета. А он стал добавлять, к чему я оказался не готов. 0:2 на старте второго сета, у меня сразу паника, так это и превратилось в 0:4. Потом понял, что выигрывать-то надо, ― начал носиться, прибавлять, так и началась борьба в последних двух сетах, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В следующем круге Рублёв встретится с португальцем Нуну Боржешем, занимающим 51-ю строчку рейтинга АТР.

