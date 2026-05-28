Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева повторила достижение, покорявшееся лишь Возняцки и Звонарёвой в XXI веке

Мирра Андреева повторила достижение, покорявшееся лишь Возняцки и Звонарёвой в XXI веке
Комментарии

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева приблизилась к рекорду известной бывшей теннисистки из Дании Каролины Возняцки по количеству побед на грунтовых турнирах WTA до достижения 20 лет. Об этом сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 21:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		1 1
         
Марина Бассольс-Рибера
175
Испания
Марина Бассольс-Рибера
М. Бассольс-Рибера

По информации источника, 19-летняя Андреева стала третьей теннисисткой в XXI веке, набравшей 50 побед в матчах WTA на грунте среди игроков, которым ещё не исполнилось 20 лет. Ранее это достижение покорялось лишь Каролине Возняцки (54), которая является рекордсменкой, и другой россиянке Вере Звонарёвой (50).

Данное достижение покорилось Андреевой в матче второго круга Открытого чемпионата Франции 2026 года, где она переиграла испанку Марину Бассольс-Риберу — 3:6, 6:1, 6:1. Следующим соперником Мирры будет представительница Чехии Мари Боузкова.

Материалы по теме
Андреева отреагировала на сенсационный вылет Рыбакиной во втором круге «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android