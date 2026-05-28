Мирра Андреева повторила достижение, покорявшееся лишь Возняцки и Звонарёвой в XXI веке

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева приблизилась к рекорду известной бывшей теннисистки из Дании Каролины Возняцки по количеству побед на грунтовых турнирах WTA до достижения 20 лет. Об этом сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X.

По информации источника, 19-летняя Андреева стала третьей теннисисткой в XXI веке, набравшей 50 побед в матчах WTA на грунте среди игроков, которым ещё не исполнилось 20 лет. Ранее это достижение покорялось лишь Каролине Возняцки (54), которая является рекордсменкой, и другой россиянке Вере Звонарёвой (50).

Данное достижение покорилось Андреевой в матче второго круга Открытого чемпионата Франции 2026 года, где она переиграла испанку Марину Бассольс-Риберу — 3:6, 6:1, 6:1. Следующим соперником Мирры будет представительница Чехии Мари Боузкова.