Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче с Мари Боузковой на «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с чешкой Мари Боузковой в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026.

— В третьем круге играть с Боузковой. В чём её сильные стороны?

— Всегда борется до последнего мяча, всё возвращает. Она очень тягучая, игровая. Её нужно обыгрывать агрессивным теннисом, завершать самой розыгрыши, играть очень внимательно. С Кончитой [Мартинес] ещё поговорим, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв испанку Марину Бассольс-Риберу (175-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 6:1.