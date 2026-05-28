Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче с Мари Боузковой на «Ролан Гаррос» — 2026
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с чешкой Мари Боузковой в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 12:00 МСК
8
Мирра Андреева
28
Мари Боузкова
— В третьем круге играть с Боузковой. В чём её сильные стороны?
— Всегда борется до последнего мяча, всё возвращает. Она очень тягучая, игровая. Её нужно обыгрывать агрессивным теннисом, завершать самой розыгрыши, играть очень внимательно. С Кончитой [Мартинес] ещё поговорим, — сказала Андреева на пресс-конференции.
Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв испанку Марину Бассольс-Риберу (175-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 6:1.
