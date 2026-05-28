«Слишком много ошибок». Рыбакина — после сенсационного поражения на «РГ» — 2026

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина ответила на вопросы о ситуации с жарой в Париже после сенсационного поражения во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 от 55-й ракетки мира украинки Юлии Стародубцевой со счётом 6:3, 1:6, 6:7 [4:10].
|1
|2
|3
|
|6
|7 10
|
|1
|6 4
— На жаре вам играется тяжелее всего? Именно жара вам сегодня больше всего мешала?
— Думаю, я уже ответила на этот вопрос. Дело не совсем в жаре, а в том, как летел мяч и как погодные условия влияют на мяч. Он же очень лёгкий, трудно его контролировать.
— Ну а в целом вы с жарой нормально справляетесь, это для вас не проблема?
— Все как-то стараются справляться с жарой, получается всегда по-разному. Зависит от того, в какой стране играешь, и прочего. Думаю, физически не жара стала фактором. Я просто не могла поймать баланс, не получалось нанести нужный удар, и было слишком много ошибок, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Юлия Стародубцева сыграет с Ван Сиюй (Китай).
- 28 мая 2026
-
03:55
-
03:43
-
03:21
-
02:19
-
02:08
-
01:45
-
01:43
-
01:27
-
01:17
-
00:32
-
00:12
-
00:10
-
00:06
- 27 мая 2026
-
23:48
-
23:32
-
23:20
-
23:14
-
23:02
-
22:49
-
22:02
-
21:58
-
21:37
-
21:21
-
21:10
-
21:05
-
20:36
-
20:10
-
20:05
-
19:38
-
19:27
-
19:11
-
18:56
-
18:46
-
18:20
-
18:01