«Слишком много ошибок». Рыбакина — после сенсационного поражения на «РГ» — 2026
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина ответила на вопросы о ситуации с жарой в Париже после сенсационного поражения во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 от 55-й ракетки мира украинки Юлии Стародубцевой со счётом 6:3, 1:6, 6:7 [4:10].

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 16:25 МСК
Ю. Стародубцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 10
6 		1 6 4
         
Е. Рыбакина

— На жаре вам играется тяжелее всего? Именно жара вам сегодня больше всего мешала?
— Думаю, я уже ответила на этот вопрос. Дело не совсем в жаре, а в том, как летел мяч и как погодные условия влияют на мяч. Он же очень лёгкий, трудно его контролировать.

— Ну а в целом вы с жарой нормально справляетесь, это для вас не проблема?
— Все как-то стараются справляться с жарой, получается всегда по-разному. Зависит от того, в какой стране играешь, и прочего. Думаю, физически не жара стала фактором. Я просто не могла поймать баланс, не получалось нанести нужный удар, и было слишком много ошибок, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Юлия Стародубцева сыграет с Ван Сиюй (Китай).

