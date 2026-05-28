«Первая кокетка мира». Жена Сафонова показала совместное фото с Рублёвым и Хачановым

Марина Кондратюк, жена российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию из Парижа с двумя российскими теннисистами: 13-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и 15-м номером рейтинга Кареном Хачановым.

«Первая кокетка мира», — подписала фотографию супруга российского вратаря.

Фото: Соцсети Марины Кондратюк

Напомним, Рублёв и Хачанов выступают на престижном турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» 2026 года, который проходит в Париже на грунтовых кортах. Оба спортсмена добрались до третьего круга. Андрей встретится с португальцем Нуну Боржешем. Карен сыграет с нидерландцем Йеспером де Йонгом.

