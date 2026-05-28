Новак Джокович раскритиковал условия на «Ролан Гаррос» — 2026

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович остался недоволен организацией матчей на «Ролан Гаррос» — 2026. Напомним, в матче второго круга он обыграл француза Валантена Руае (74-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3.

«Я не понимаю, почему у них нет правила на случай экстремальной жары. Я об этом не знал — думал, что такое правило существует на всех турнирах «Большого шлема», но кто-то сказал мне, что на «Ролан Гаррос» его нет. Полагаю, если бы крышу закрыли, чтобы справиться с жарой, это было бы несправедливо по отношению к другим игрокам и матчам, проходящим на открытых кортах. Почему нужно закрывать центральный корт, а всем остальным продолжать играть под солнцем? Я бы с этим не согласился, хотя, конечно, было бы здорово играть под закрытой крышей в такой жаркий день.

Мы уже сталкивались с этим в Австралии в последние годы, когда матчи откладывались на один, два или три часа, пока температурный индекс не опускался до приемлемого уровня. Это справедливо. На турнирах «Большого шлема» это не должно быть проблемой, ведь там огромное количество кортов. Есть освещение, большие арены. Можно перенести матчи на другие площадки и играть в других условиях. На менее крупных турнирах, где нет такой инфраструктуры, ситуация уже совсем другая. Есть турниры, например в Умаге, в Хорватии, где матчи начинаются только в пять вечера и заканчиваются очень поздно ночью. Идеально ли это, когда встреча затягивается до глубокой ночи? Очевидно, нет. Но если заранее известно, что ожидается экстремальная жара, возможно, такие меры стоит рассматривать», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи между бразильцем Жоао Фонсекой и хорватом Дино Прижмичем.