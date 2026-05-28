Рублёв рассказал, как много тенниса он смотрит и для каких целей

13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв ответил на вопрос, сколько тенниса он смотрит и уточнил, для каких целей. Напомним, россиянин вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции 2026 года. В матче второго круга соревнования он обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи (59-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6.

— Если вернуться на год назад, ты смотрел тот финал между Алькарасом и Синнером? И как много тенниса ты смотришь?

— Я не смотрел его в прямом эфире, смотрел части сетов, обзор. Конечно, я не смотрел пять часов, но я смотрю теннис. Это не обязательно должен быть финал «Шлема». Я смотрю теннис. Не как сумасшедший или что-то в этом роде, но да, когда у меня есть возможность или минутка, я смотрю. Допустим, Уимблдон, я смотрел в прямом эфире, когда был сам на территории турнира. В Индиан-Уэллсе смотрел много матчей, потому что там мы жили в доме. Но я смотрю на это как профессионал, а не для развлечений, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В следующем круге Рублёв встретится с португальцем Нуну Боржешем, занимающим 51-ю строчку рейтинга АТР.