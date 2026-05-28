Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв рассказал, как много тенниса он смотрит и для каких целей

Рублёв рассказал, как много тенниса он смотрит и для каких целей
Комментарии

13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв ответил на вопрос, сколько тенниса он смотрит и уточнил, для каких целей. Напомним, россиянин вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции 2026 года. В матче второго круга соревнования он обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи (59-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 14:05 МСК
Камило Уго Карабельи
59
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 3 6 5
6 		1 6 7 7
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Если вернуться на год назад, ты смотрел тот финал между Алькарасом и Синнером? И как много тенниса ты смотришь?
— Я не смотрел его в прямом эфире, смотрел части сетов, обзор. Конечно, я не смотрел пять часов, но я смотрю теннис. Это не обязательно должен быть финал «Шлема». Я смотрю теннис. Не как сумасшедший или что-то в этом роде, но да, когда у меня есть возможность или минутка, я смотрю. Допустим, Уимблдон, я смотрел в прямом эфире, когда был сам на территории турнира. В Индиан-Уэллсе смотрел много матчей, потому что там мы жили в доме. Но я смотрю на это как профессионал, а не для развлечений, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В следующем круге Рублёв встретится с португальцем Нуну Боржешем, занимающим 51-ю строчку рейтинга АТР.

Материалы по теме
«Был сам от себя в шоке». Рублёв — о своей игре с Карабельи на «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android