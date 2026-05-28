«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей на 28 мая

Сегодня, 28 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи второго и третьего кругов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Второй/третий круг. Расписание на 25 мая (частично):

12:00. Флавио Коболли (Италия, 10) – У Ибин (Китай);

12:00. Факундо Диас Акоста (Аргентина, Q) – Лёнер Тьен (США,18);

12:00. Каспер Рууд (Норвегия, 15) – Томми Пол (США, 24);

13:00. Янник Синнер (Италия, 1) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);

13:30. Хуберт Хуркач (Польша) – Фрэнсис Тиафо (США, 19);

15:30. Франсиско Комесанья (Аргентина) – Лучано Дардери (Италия, 14);

17:00. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Бен Шелтон (США, 5);

17:00. Маттео Арнальди (Италия) – Стефанос Циципас (Греция);

17:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина);

21:15. Артур Риндеркнеш (Франция, 22) – Маттео Берреттини (Италия).

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
