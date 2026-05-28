«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 28 мая

Сегодня, 28 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи второго и третьего кругов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового для.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Второй/третий круг. Расписание на 28 мая (частично):

12:00. Ива Йович (США, 17) – Эмма Наварро (США);

12:00. Донна Векич (Хорватия) – Наоми Осака (Япония, 16);

14:00. Аманда Анисимова (США, 6) – Юлия Грабер (Австрия);

14:00. Юлия Путинцева (Казахстан) – Камила Осорио (Колумбия);

14:00. Диана Шнайдер (Россия, 25) – Маккартни Кесслер (США);

14:00. Анна Калинская (Россия, 22) – Алина Корнеева (Россия, Q);

15:30. Дарья Касаткина (Австралия) – София Бандеччи (Швеёцария, Q);

15:30. Кори Гауфф (США, 4) – Маяр Шериф (Египет, Q);

15:30. Антония Ружич (Хорватия) –Мэдисон Киз (США, 19);

16:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Эльза Жакемо (Франция);

17:30. Кэти Бултер (Великобритания) – Анастасия Потапова (Австрия, 28);

19:00. Виктория Мбоко (Канада, 9) – Катержина Синякова (Чехия).