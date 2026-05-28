Анна Калинская — Алина Корнеева: во сколько начало, где смотреть матч 2-го круга «РГ»-2026

Сегодня, 28 мая, в Париже (Франция) состоится матч второго круга «Ролан Гаррос» – 2026 между 24-й ракеткой мира российскими теннисистками Анной Калинской и Алиной Корнеевой, занимающей 117-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 14:00 мск.

В России не предусмотрен официальный показ Открытого чемпионата Франции – 2026. Следить за ходом встречи Анна Калинская – Алина Корнеева можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:2, 6:4).