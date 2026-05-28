«Собираюсь наслаждаться каждым моментом». Фонсека — о предстоящем матче с Джоковичем

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026 с сербом Новаком Джоковичем.

«Для меня это огромное удовольствие. Всегда говорил своему тренеру: «Хочу попасть в одну часть сетки с Новаком». Потому что понимаю, что это будет… это не будет длиться слишком долго. Просто хочу получить этот опыт в своей жизни. Думаю, просто постараюсь насладиться моментом. Мы в третьем круге «Ролан Гаррос» — для меня это мечта. Собираюсь наслаждаться каждым моментом матча со своим кумиром, величайшим игроком в истории этого спорта. Надеюсь, смогу провести отличный матч. Конечно, выходя на корт, буду уважать его, но постараюсь показать свой лучший теннис и выиграть эту встречу», — сказал Фонсека на пресс-конференции после матча второго круга турнира.