Зверев вышел на второе место по победам на «Ролан Гаррос» среди не чемпионов турнира

Третья ракетка мира Александр Зверев вышел на второе место по количеству побед на «Ролан Гаррос» среди теннисистов, никогда не становившихся чемпионами турнира, сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

Победа над 43-й ракеткой мира чехом Томашом Махачем во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 (6:4, 6:2, 6:2) стала для Зверева 40-й в карьере. Он обошёл британца Энди Маррея и сравнялся с французом Гаэлем Монфисом и американцем Джимми Коннорсом, уступая лишь испанцу Давиду Ферреру (44).

Отметим, Зверев — единственный из списка, кто ещё продолжает карьеру и способен достичь большего значения выигранных матчей на «Ролан Гаррос» без побед в турнире.