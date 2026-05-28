Новак Джокович повторил достижение Роджера Федерера на турнирах «Большого шлема»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по количеству выходов в третий круг на отдельно взятом турнире «Большого шлема» в Открытой эре, сообщает Opta Ace. Ранее сербский теннисист вышел в третий круг на «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв француза Валантена Руае (6:3, 6:2. 6:7 (7:9), 6:3).

Джокович в 21-й раз вышел в третий круг на «Ролан Гаррос», в то время как Роджер Федерер столько же раз выходил за время своей профессиональной карьеры в третий круг на Australian Open.

За право выйти в 1/8 финала на Открытом чемпионате Франции — 2026 Новак Джокович поспорит с представителем Бразилии Жоао Фонсекой.