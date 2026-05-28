Фонсека — третий тинейджер в XXI веке после Федерера и Коккинакиса с камбэком на РГ

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал лишь третьим игроком младше 20 лет в XXI веке, сумевшим выиграть матч на «Ролан Гаррос», уступая 0-2 по сетам, сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

До Фонсеки подобное удавалось лишь швейцарцу Роджеру Федереру в 2001 году и австралийцу Танаси Коккинакису в 2015-м.

Свою победу Фонсека одержал в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 с хорватским теннисистом 72-й ракеткой мира Дино Прижмичем. Первые два сета бразилец проиграл 3:6 и 4:6 соответственно, а затем забрал три последующие партии — 6:3, 6:1, 6:2.

Фонсеке предстоит сыграть с сербом Новаком Джоковичем в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026.