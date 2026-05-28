Фонсека — третий тинейджер в XXI веке после Федерера и Коккинакиса с камбэком на РГ
Поделиться
30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал лишь третьим игроком младше 20 лет в XXI веке, сумевшим выиграть матч на «Ролан Гаррос», уступая 0-2 по сетам, сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.
До Фонсеки подобное удавалось лишь швейцарцу Роджеру Федереру в 2001 году и австралийцу Танаси Коккинакису в 2015-м.
Свою победу Фонсека одержал в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 с хорватским теннисистом 72-й ракеткой мира Дино Прижмичем. Первые два сета бразилец проиграл 3:6 и 4:6 соответственно, а затем забрал три последующие партии — 6:3, 6:1, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 18:45 МСК
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|6
|6
|
|6
|3
|1
|2
72
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Фонсеке предстоит сыграть с сербом Новаком Джоковичем в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026.
Комментарии
- 28 мая 2026
-
12:41
-
12:16
-
11:43
-
11:37
-
11:22
-
11:04
-
11:00
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
05:20
-
04:53
-
03:55
-
03:43
-
03:21
-
02:19
-
02:08
-
01:45
-
01:43
-
01:27
-
01:17
-
00:32
-
00:12
-
00:10
-
00:06
- 27 мая 2026
-
23:48
-
23:32
-
23:20
-
23:14
-
23:02
-
22:49
-
22:02
-
21:58