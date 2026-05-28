Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фонсека — третий тинейджер в XXI веке после Федерера и Коккинакиса с камбэком на РГ

Фонсека — третий тинейджер в XXI веке после Федерера и Коккинакиса с камбэком на РГ
Комментарии

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал лишь третьим игроком младше 20 лет в XXI веке, сумевшим выиграть матч на «Ролан Гаррос», уступая 0-2 по сетам, сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

До Фонсеки подобное удавалось лишь швейцарцу Роджеру Федереру в 2001 году и австралийцу Танаси Коккинакису в 2015-м.

Свою победу Фонсека одержал в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 с хорватским теннисистом 72-й ракеткой мира Дино Прижмичем. Первые два сета бразилец проиграл 3:6 и 4:6 соответственно, а затем забрал три последующие партии — 6:3, 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 18:45 МСК
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		4 6 6 6
6 		6 3 1 2
             
Дино Прижмич
72
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич

Фонсеке предстоит сыграть с сербом Новаком Джоковичем в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026.

Материалы по теме
Жоао Фонсека высказался о разнице между Янником Синнером и Новаком Джоковичем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android