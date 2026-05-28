Арина Соболенко — Эльза Жакемо: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «РГ»-2026

Сегодня, 28 мая, в Париже, Франция, состоится матч второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Франции Эльзой Жакемо, занимающей 67-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча начнётся не ранее 16:30 мск.

Ранее теннисистки не встречались друг с другом в официальных матчах в рамках WTA-тура.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.