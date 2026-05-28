«Много игроков способны выигрывать турнир». Ига Швёнтек оценила конкуренцию в WTA-туре

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о текущем состоянии женского тенниса, отметив высокую конкуренцию в WTA-туре.

— Согласны ли вы, что женский теннис сейчас находится в очень хорошем состоянии? Есть много сильных игроков и много теннисисток, способных выиграть титул здесь, в отличие от мужского тура, где есть один явный фаворит.

— То есть вы считаете, что сейчас всё хорошо?

— Да, особенно хорошо.

— Ну, не знаю. Раньше, когда завершила карьеру Эшли Барти, люди говорили, что нет одной доминирующей теннисистки, критиковали WTA за нестабильность. Сейчас много игроков способны выигрывать турниры.

Думаю, всё зависит от того, кто задаёт вопрос. Мне кажется, для болельщиков это интересно, потому что мы можем удивлять. Но при этом у топ-игроков всё равно есть стабильность в результатах, это тоже хорошо, потому что фанаты могут дольше следить за своими любимыми теннисистками, — сказала Швёнтек на пресс-конференции «Ролан Гаррос» – 2026.