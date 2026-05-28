Наоми Осака высказалась о возможном введении пятисетовых матчей в женском разряде на ТБШ

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась мнением о возможном введении в женском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» пятисетового формата матчей.

– Возможно, однажды в Париже вы будете играть матчи из пяти сетов. Как думаете, это хорошая или плохая идея?

– Знаете, я отношусь к этому нейтрально… Думаю, иронично, но лично для меня это было бы даже хорошо. Потому что чем дольше матч, тем стабильнее я играю. Но мне было бы интересно посмотреть, приведёт ли это к травмам, как вообще будет устроена вся логистика. Понимаю, это довольно интересная тема для обсуждения. Но мне хотелось бы увидеть, что будет, если люди начнут глубже разбираться в этом вопросе, – сказала Осака на пресс-конференции в Париже.