Йович с «баранкой» обыграла Наварро во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026
17-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв соотечественницу Эмму Наварро (25-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 12:15 МСК
17
Ива Йович
Окончен
2 : 0
25
Эмма Наварро
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Йович выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Наварро сделала в игре четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2026 Йович сыграет с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой и хорватской теннисисткой Донной Векич.
