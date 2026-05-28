Йович с «баранкой» обыграла Наварро во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026
17-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв соотечественницу Эмму Наварро (25-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 12:15 МСК
Ива Йович
17
США
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Эмма Наварро
25
США
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Йович выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Наварро сделала в игре четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2026 Йович сыграет с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой и хорватской теннисисткой Донной Векич.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Синнер в сете от третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё ждём Шнайдер и Калинскую. LIVE!
