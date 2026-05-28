Наоми Осака вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет с Ивой Йович

16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв хорватку Донну Векич (72-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Осака выполнила пять подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Донна Векич сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 за матч.

В третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 Наоми Осака сыграет с американской теннисисткой Ивой Йович.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.