Наоми Осака вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет с Ивой Йович
16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв хорватку Донну Векич (72-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Осака выполнила пять подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Донна Векич сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 за матч.
В третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 Наоми Осака сыграет с американской теннисисткой Ивой Йович.
Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.
