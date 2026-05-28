Донна Векич – Наоми Осака, результат матча 28 мая 2026, счет 0:2, 2-й круг Ролан Гаррос – 2026

Наоми Осака вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет с Ивой Йович
16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв хорватку Донну Векич (72-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
Донна Векич
72
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		4
7 7 		6
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча Осака выполнила пять подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Донна Векич сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 за матч.

В третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 Наоми Осака сыграет с американской теннисисткой Ивой Йович.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Синнер в сете от третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё ждём Шнайдер и Калинскую. LIVE!
