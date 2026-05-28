Француз Моиз Куаме назвал имена своих любимых теннисисток

318-я ракетка мира, 17-летний французский теннисист Моиз Куаме назвал имена своих любимых теннисисток, отметив чешку Петру Квитову и представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

«Моя самая любимая теннисистка — Петра Квитова, но, к сожалению, она больше не играет, поэтому назову Елену Рыбакину», — сказал Куаме в видео, размещённом в TikTok.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина принимала участие в розыгрыше «Ролан Гаррос» — 2026 и не смогла выйти в третий круг турнира, уступив украинке Юлии Стародубцевой со счётом 3:6, 6:1, 6:7 [4:10].

Розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями в одиночных разрядах турнира являются американка Кори Гауфф и испанский теннисист Карлос Алькарас.