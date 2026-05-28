Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Француз Моиз Куаме назвал имена своих любимых теннисисток

Француз Моиз Куаме назвал имена своих любимых теннисисток
Комментарии

318-я ракетка мира, 17-летний французский теннисист Моиз Куаме назвал имена своих любимых теннисисток, отметив чешку Петру Квитову и представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

«Моя самая любимая теннисистка — Петра Квитова, но, к сожалению, она больше не играет, поэтому назову Елену Рыбакину», — сказал Куаме в видео, размещённом в TikTok.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина принимала участие в розыгрыше «Ролан Гаррос» — 2026 и не смогла выйти в третий круг турнира, уступив украинке Юлии Стародубцевой со счётом 3:6, 6:1, 6:7 [4:10].

Розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями в одиночных разрядах турнира являются американка Кори Гауфф и испанский теннисист Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Шнайдер борется за 3-й круг «Ролан Гаррос» — 2026! Синнер играет, ждём Калинскую. LIVE!
Live
Шнайдер борется за 3-й круг «Ролан Гаррос» — 2026! Синнер играет, ждём Калинскую. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android