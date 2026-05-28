Янник Синнер – Хуан-Мануэль Серундоло, результат матча 28 мая 2026, счет 2:3, 2-й круг Ролан Гаррос – 2026

Синнер сенсационно проиграл Хуан-Мануэлю Серундоло во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, проиграв аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

В третьем сете матча Синнер вызывал на корт физиотерапевта, итальянца беспокоили судороги, тошнота и плохое самочувствие.

Теннисисты провели на корте 3 часа 31 минуту. За время матча Синнер выполнил пять подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать 5 из 16 брейк-пойнтов. Хуан-Мануэль Серундоло сделал в игре 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 из 14 брейк-пойнтов.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Хуан-Мануэль Серундоло сыграет с победителем встречи между испанцем Мартином Ландалусом и чехом Витом Копривой.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
