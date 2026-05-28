Теннисисты, о которых Бублик говорил, что их цель «обоссать его и Медведа», вылетели с РГ

Завершились матчи второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 с участием теннисистов, выбивших на предыдущей стадии восьмую ракетку мира россиянина Даниила Медведева и казахстанца Александра Бублика (10-й номер рейтинга ATP). Оба игрока потерпели поражения сразу после побед над звёздными соперниками.

97-я ракетка мира австралиец Адам Уолтон, выбивший Медведева, проиграл американцу Захари Свайде (3:6, 4:6, 7:6 (7:4), 2:6).

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
Захари Свайда
85
США
Захари Свайда
З. Свайда
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 4 6
3 		4 7 7 2
             
Адам Уолтон
97
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

Немец Ян-Леннард Штруфф (80-я ракетка мира), ставший победителем в матче с Бубликом, вылетел после игры с португальцем Жайме Фарией (115-я). Счёт их встречи — 5:7, 6:7 (1:7), 2:6.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
80
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 1 2
7 		7 7 6
             
Жайме Фария
115
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария

Напомним, во время матча со Штруффом Бублик, игравший уже после вылета Медведева, произнёс следующее: «У этих типов цель карьеры — меня обоссать. Меня и Медведа. Два типа. Всё. Два типа — они настраиваются, нас травят».

