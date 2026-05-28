Теннисисты, о которых Бублик говорил, что их цель «обоссать его и Медведа», вылетели с РГ

Завершились матчи второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 с участием теннисистов, выбивших на предыдущей стадии восьмую ракетку мира россиянина Даниила Медведева и казахстанца Александра Бублика (10-й номер рейтинга ATP). Оба игрока потерпели поражения сразу после побед над звёздными соперниками.
97-я ракетка мира австралиец Адам Уолтон, выбивший Медведева, проиграл американцу Захари Свайде (3:6, 4:6, 7:6 (7:4), 2:6).
Немец Ян-Леннард Штруфф (80-я ракетка мира), ставший победителем в матче с Бубликом, вылетел после игры с португальцем Жайме Фарией (115-я). Счёт их встречи — 5:7, 6:7 (1:7), 2:6.
Напомним, во время матча со Штруффом Бублик, игравший уже после вылета Медведева, произнёс следующее: «У этих типов цель карьеры — меня обоссать. Меня и Медведа. Два типа. Всё. Два типа — они настраиваются, нас травят».
- 28 мая 2026
