«Бросает вызов времени». Макинрой — об уровне игры Джоковича на «РГ»-2026

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой оценил уровень игры сербского теннисиста Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2026. Ранее серб вышел в третий круг турнира, обыграв француза Валантена Руае (6:2, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3).

«Думаю, его уровень довольно высокий. Он должен был выиграть третий сет и, можно сказать, упустил его, но затем собрался.

Объясните мне, как этот парень это делает, когда вообще не играет между турнирами «Большого шлема»? Он выходит на корт так, будто вообще не пропускал ни одного удара.

Знаю, сейчас его уже мало интересуют другие турниры, но кажется, что тебе всё равно нужно играть в них хотя бы иногда. А он — нет… он буквально бросает вызов времени», — приводит слова Макинроя The Tennis Gazette.