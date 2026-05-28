Синнер взял мединский тайм-аут в матче второго круга РГ, у него головокружение и тошнота

Первая ракетка мира Янник Синнер испытывает проблемы со здоровьем во время матча второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло. Итальянец взял медицинский тайм-аут.

Фото: Скриншот трансляции

Проблемы у Синнера начались в третьем сете на гейме на его подаче. Когда итальянец начал уступать в нём 0:40, ему пришлось пожаловаться на недомогание. После общения с судьёй к итальянцу подошла физио, Синнер пожаловался на тошноту и головокружение. Янник спросил, стоит ли ему пытаться вызвать рвоту, на что получил ответ от эксперта, что можно пробовать. Затем он ушёл с корта для получения медицинской помощи, однако вернулся, чтобы продолжить матч.