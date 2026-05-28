Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер взял мединский тайм-аут в матче второго круга РГ, у него головокружение и тошнота

Синнер взял мединский тайм-аут в матче второго круга РГ, у него головокружение и тошнота
Комментарии

Первая ракетка мира Янник Синнер испытывает проблемы со здоровьем во время матча второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло. Итальянец взял медицинский тайм-аут.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 0
3 		2 7 6 1
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

Фото: Скриншот трансляции

Проблемы у Синнера начались в третьем сете на гейме на его подаче. Когда итальянец начал уступать в нём 0:40, ему пришлось пожаловаться на недомогание. После общения с судьёй к итальянцу подошла физио, Синнер пожаловался на тошноту и головокружение. Янник спросил, стоит ли ему пытаться вызвать рвоту, на что получил ответ от эксперта, что можно пробовать. Затем он ушёл с корта для получения медицинской помощи, однако вернулся, чтобы продолжить матч.

Материалы по теме
У Синнера 2:2 по сетам во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026! Шнайдер победила. LIVE!
Live
У Синнера 2:2 по сетам во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026! Шнайдер победила. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android